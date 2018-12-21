Фото: youtube.com
В Сети появился трейлер четвертой части популярной фантастический комедии "Люди в черном: Интернэшнл". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment, пишет РИА Новости.
В спин-оффе снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей.
Первые три части фантастической серии снял режиссер Барри Зонненфельд, а главные роли в оригинальных картинах исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.
Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в июне 2019 года.
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