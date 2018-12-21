Песков заявил о готовности взять ракеты США под прицел

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
"Размещение этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", — пояснил Песков.
По его словам, в этом случае повторится ситуация, которую страна уже переживала в прошлом. Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства об угрозе ядерной войны.
Ранее Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, подчеркнул, что Россия была вынуждена начать создавать новые ракетные системы, когда этим вопросом озаботились США. Он отметил, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений.
Комментарии
На какие шиши???
Раньше европейцы шебутились,проводили манифестации против размещения американских Першингов в Европе.А сейчас объединились в ес,стали гейропейцами и во всём подчиняются как откормленное стадо дяде пастуху из-за океана.
ну там хоть откормленное и здоровое стадо, в России облезлое, больное и тощее
21.12.2018 08:57
- гость -
Да, именно так к сожалению. Марионеточные европейские правительства, дядя дергает - они прыгают и рот разевают.
а чем Российское тоталитарное государство лучше европейских марионеточных?
или вы считает что у вас свободы больше чем у них, так вы очень глубоко заблуждаетесь
21.12.2018 09:15
9:02
Наше кардинальное отличие от ваших правительств в том, что мы самостоятельны. И зад хозяину до блеска не вылизываем. А у вас, гейропейцев и прочей швали, к ним стремящейся - это обычное дело. Потому мы и неугодны многим, но нам на это вообще наплевать, еще бы мнение вылизывателей кого-то интересовало.
Сейчас гейропейцы разбавляются беженцами неграми и арабами благодаря действиям сша в последние 30 лет,когда пиндосы стали себя ощущать хозяевами на планете.
в России облезлое, больное и тощее
ТОЩЕЕ? Это вы в какой-то другой России живёте! Уже признали страну одной из с самым толстым населением! Вы на улицы не выходите? Посмотрите на необъятных бабок, волочащих полные тележки со жратвой! В школу заглядывала к концу занятий: две трети детей и подростков - с избыточным весом, даже мальчишки.
на фото видно как Письков "взял ракеты США под прицел" - вон вон полителаааа!!!
Для кого делают такие заявления? Куда он их нацеливать собрался на Париж?
Тетя Мотя, а ты что ешь с большинством жирных теток и детей? Ваша пища, как сказала Вероника Скворцова, это дешевый и не здоровая корм - поп корм, хлеб, печенюшки, сахар, майонез, газировка, пальмовидные изделия. Путин вчера сказал наши жители перестали есть по международным нормам мясо и мясо птицы, так мы эти продукты гоним за границу, на сумму больше, чем вооружений, танков, самолетов, ракет, пушек и автоматов калашникова. Я и моя семья уже год мясо не едим, если будем есть мясо, то через три четыре месяца власти выгонят из квартиры за не уплату..
У большинства депутатов дети и родственники проживают в странах блока НАТО.