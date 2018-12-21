Полки в плацкартных вагонах планируют удлинить

Длина полок в новых спальных вагонах может быть увеличена. Это подтвердила заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" Марина Жегулина во время своего выступления на Транспортном лектории, сообщает "РИА Новости".
"В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки", — отметила Жегулина.
Ранее начальник технико-технологической службы "Вагонреммаша", который является разработчиком концепта новых вагонов, Иван Харин рассказал, что полки в обновленных плацкартах планируются на 20-25 мм шире и 30-35 мм длиннее, чем в актуальной версии.
Представить предсерийный плацкартный вагон нового типа железнодорожники обещали в декабре. Производство должно начаться после анализа мнений пассажиров.
Комментарии
не поможет, сантиметров на 10 бы увеличили тогда бы норм было
а вообще с такими ценниками ржд нафиг ненужна на дальняк, так как билет на самолет стоит столько же сколько и в плацкарт
21.12.2018 08:59
- гость -
а вообще с такими ценниками ржд нафиг ненужна на дальняк, так как билет на самолет стоит столько же сколько и в плацкарт
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Если все звезды и планеты сойдутся, и повезет урвать билет под акцию. А в общем и целом купе раза в полтора дешевле авиаперелета
21.12.2018 09:22
- гость -
купе тож не вариант, дохотища
тока СВ еще прокатит, но там ценник реально как в бизнесе лететь