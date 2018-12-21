Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед предстоящими президентскими выборами на Украине нынешний глава государства Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией.
При этом, по словам Пескова, США "должны поддерживать Порошенко", поскольку в него вложено много денег.
"К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции", — отметил Песков, выступая в программе "Большая игра" на Первом канале.
Он подчеркнул, что, видимо, это должно было окупиться, принести какие-то дивиденды.
"Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил", — резюмировал Песков.
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