Максимальная государственная пошлина за регистрацию аттракционов составит 13 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Совфед рассмотрит на пленарном заседании в пятницу, 21 декабря, пишет "Парламентская газета".
Закон принят Госдумой в третьем чтении 18 декабря и 20 декабря одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.
По словам сенатора Валерия Семенова, законом устанавливается, что государственная пошлина за регистрацию аттракционов будет зависеть от степени их опасности. Пошлина для аттракционов с высокой степенью потенциального биомеханического риска составит 13 000 рублей, со средней — 7 000 рублей и с низкой — 3 500 рублей.
За временную регистрацию нужно будет заплатить 2400, 1800 и 1300 рублей соответственно.
Дубликат свидетельства и выписка из реестра аттракционов будут стоить 600 рублей, а восстановление потерянного или испорченного регистрационного знака — 1500 рублей.
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