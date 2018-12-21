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, ИА "Амител"
Закон принят Госдумой в третьем чтении 18 декабря

Фото: fotokto.ru

Максимальная государственная пошлина за регистрацию аттракционов составит 13 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Совфед рассмотрит на пленарном заседании в пятницу, 21 декабря, пишет "Парламентская газета".

Закон принят Госдумой в третьем чтении 18 декабря и 20 декабря одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

По словам сенатора Валерия Семенова, законом устанавливается, что государственная пошлина за регистрацию аттракционов будет зависеть от степени их опасности. Пошлина для аттракционов с высокой степенью потенциального биомеханического риска составит 13 000 рублей, со средней — 7 000 рублей и с низкой — 3 500 рублей.

За временную регистрацию нужно будет заплатить 2400, 1800 и 1300 рублей соответственно.

Дубликат свидетельства и выписка из реестра аттракционов будут стоить 600 рублей, а восстановление потерянного или испорченного регистрационного знака — 1500 рублей. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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