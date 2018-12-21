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Путину не близка философия вавилонского царя Хаммурапи

, ИА "Амител"
Песков отметил, что Россия всегда быстро принимает решение на недоброжелательные действия

Фото: voanews.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не близка философия вавилонского царя Хаммурапи, сообщает "РИА Новости".

По словам Пескова, Москва обычно отвечает на недоброжелательные действия со стороны других государств асимметрично, но не всегда.

"Президент — прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних. Поэтому, конечно, симметричные ответы возможны в какой-то степени иногда, но иногда они очень дороги в своем исполнении. Иногда более экономичными и не менее действенными являются ответы асимметричные", — пояснил Песков.

Он также отметил, что Россия всегда быстро принимает решение по таким ответам.

Царь Хаммурапи правил в Вавилоне в 1793-1750 годах до нашей эры. При нем появился Кодекс Хаммурапи, который, помимо прочего, закрепил принцип талиона: наказание за преступление должно соответствовать нанесенному вреду. Законы Хаммурапи — одно из самых ранних письменных отображений этой формулы. Наиболее известная фраза, характеризующая талион: "око за око, зуб за зуб".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.12.2018 09:42
- гость -

Взять,к напримеру,канадский цирк.Сама страна канада по указке из вашингтона вводит против России санкции.Так какого тогда нам разрешать строить в московской области цирк дю солей для развлечений?У нас что,своих циркачей не хватает?

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21.12.2018 10:07
Борис

Было царство Вавилона и где оно? Цари пили, ели, веселились до не потребности как у нашей действительности, а потом Божья рука написала на стене и не стало Вавилона за одну ночь. Сейчас на том месте одни развалины.

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