Федеральная служба государственной статистики в своем докладе сообщила, что по итогам 2018 года население страны впервые за десять лет сократится из-за того, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения, пишет "Парламентская газета".
По данным ведомства, численность населения в период с января по октябрь текущего года сократилась на 78,7 тысячи человек.
Естественная убыль населения за десять месяцев года достигла 180,5 тысячи человек, а миграционный прирост составил лишь 101,8 тысячи человек.
Таким образом, миграционный приток смог компенсировать только 56,4% убыли населения.
Специалисты не ожидают, что по итогам года данная тенденция претерпит изменения.
По состоянию на ноябрь общая численность населения страны составляет 146,8 миллиона человек.
Комментарии
русские вымирают, их места занимают граждане СНГ, печально, через лет 50 похоже станем малочисленным народом...
так таджики и узбеки уже не едут в Россию, так как уровень зарплат после обвала рубля почти сравнялся
Можно украинцам гражданство давать, среди них и вынужденных переселенцев много и работает в РФ вроде бы несколько миллионов
21.12.2018 10:57
- гость -
так таджики и узбеки уже не едут в Россию, так как уровень зарплат после обвала рубля почти сравнялся
100%
я так думаю "кто то" постарался "вчера опять вещал обо все и не о чем" - весело живем!!!
У нас в Инете каждый день трындят обо всем и не о чем
.12.2018 11:13
гость
Можно украинцам гражданство давать, среди них и вынужденных переселенцев много и работает в РФ вроде бы несколько миллионов
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Украина - это европа. Зачем им гражданство в северной нигерии?