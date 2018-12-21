Первые беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в России

Первые беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослава Федосеева.
В качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics — машина, представляющая из себя мини-трактор, называется "Агробот" и будет комплектоваться необходимым навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.
В будущем планируется запустить аппараты в эксплуатацию и в других пилотных регионах — в Москве и Татарстане.
"В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что "рядом работает беспилотная техника. Все машины будут удаленно контролироваться диспетчером", — рассказал Федосеев.
Он подчеркнул, что технику пока будут испытывать на закрытой территории.
"В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в "пилотных" городах по эксплуатации беспилотных автомобилей — в Москве и ряде городов Республики Татарстан", — добавил Федосеев.
По его словам, благодаря работе автоматизированной техники скорость уборки снега вырастет на 35% за счет увеличения рабочего времени тракторов.
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