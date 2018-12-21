Украина перебрасывает армию к побережью Черного и Азовского морей

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 декабря, сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного и Азовского морей, сообщает "РИА Новости".
По словам Порошенко, после введения военного положения в стране "в сжатые сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления".
"Боевая готовность украинской армии увеличена, дополнительно привлечены подразделения государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции, СБУ, переведенные в усиленный режим службы. Также усиленно осуществляется оборона государственной границы", — подчеркнул Порошенко.
Напомним, Порошенко ввел режим военного положения в десяти областях страны и внутренних водах в Азово-Керченской акватории после инцидента в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией киевских властей перед президентскими выборами на Украине.
Комментарии
Вы видите разницу между "Украина перебрасывает" и "Порошенко говорит что Украина перебрасывает"... Мой 70-летний сосед много чего говорит...
боевая готовность либо есть, либо нет, невозможно быть полубеременным
На Новый год ждем войнушку?
Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 декабря, сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного и Азовского морей
На штурм пойдет?
Крутой Порошенко, наверное его опять выберут
пьедра блаженный бряцает мощами