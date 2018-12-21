22 декабря 2018 года при поддержке Новое Радио Барнаул в РК Granmulino & Vienne Lion пройдет шикарное новогоднее шоу и полуфинал конкурса красоты, где будет выбрана "Мисс Granmulino"-декабрь.
В финальный тур декабря "Мисс Granmulino" по итогам голосования из 14 участниц конкурса прошли 8 девушек.
В программе вечера:
— Празднование 16-летия РК Granmulino
— Самые необычные истории ресторанного комплекса
— Живой вокал от Ольги Грушиной
— Ведущий: основатель компании "Granmulino" Валерий Покорняк
— Дефиле в вечерних платьях, новые коллекции 2019 года
— Новогодний розыгрыш призов среди гостей ресторана
— Фотоотчёт от Nightout
В июле 2019 года состоится гала-шоу конкурса, где главным призом будет двухнедельная поездка в Италию на двоих.
Участие в конкурсе — бесплатное.
Приглашаются девушки от 18 до 30 лет. Заявки принимаются на почту stil_models@mail.ru или через личные сообщения группы.
В сообщении нужно написать "хочу участвовать", отправить имя, фамилию и свое фото в полный рост.
Все подробности можно узнать по тел. 8 913-094-7860.
Открыт старт заявок на январь 2019 “Мисс Granmulino”, который пройдёт 26 января 2019 года.
Информационные партнёры:
— Радиостанция "Новое Радио Барнаул",
— Интернет-сообщество Barnaul 22.
Начало: 19.00
Адрес: пр. Социалистический, д. 109
Вход свободный
Бронь столиков по телефону 36-36-00
Количество мест ограничено
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