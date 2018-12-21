Стрельба и временное ограничение движения: в Барнауле пройдут учения

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Жителей Барнаула предупреждают о возможном ограничении движения в центре города и звуках стрельбы из-за учений на территории Барнаульского юридического института МВД.
"21 декабря с 10:00 до 11:00 на территории БЮИ МВД России будут проходить учения. Во время учений будут использоваться холостые патроны. Возможны ограничения движения по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского", — сообщили в УМВД по краевой столице.
Правоохранители просят горожан заранее продумать пути объезда.
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