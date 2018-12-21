Каждая вторая российская компания готовит новогоднюю вечеринку для сотрудников в ресторане, каждая пятая — в офисе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование портала SuperJob.
"Самый популярный формат новогоднего корпоратива — вечеринка в ресторане (48%), 20% работодателей организуют празднования различных масштабов в офисе. Поездка за город запланирована в 3% компаний", — говорится в результатах опроса.
Другие варианты празднования (боулинг, квест, баня, спортивные активности) предпочли 6% предприятий, 8% представителей компаний заявили, что традиция совместного празднования Нового года у них отсутствует, 6% ссылаются на экономические трудности, 9% затруднились ответить на вопрос.
Также было проведено исследование о бюджете корпоративного новогоднего праздника в сравнении с аналогичным торжеством год назад.
"Бюджет на новогодний корпоратив у большинства компаний по сравнению с 2017 годом не изменился (41%). Увеличили финансирование праздника 20% организаций, 11%, напротив, в этом году решили урезать бюджет, 28% представителей компаний затруднились с ответом", — отмечается в исследовании.
По данным сервиса, новогодние корпоративные мероприятия в ресторанах были наиболее популярны в 2013 и 2016 годах (по 52%). Реже всего этот формат корпоративных мероприятий использовался в посткризисном 2009 году (30%) — тогда четверть компаний предпочла организовать праздник на рабочих местах. Поездку за город чаще организовывали в 2013 году (6%). Сокращали расходы на новогодние корпоративы компании чаще всего в 2009 и 2015 годах: по 23% работодателей говорили, что урезали бюджеты на празднование. Об увеличении финансирования чаще всего говорили в 2012 году (35%).
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