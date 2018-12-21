Эксперты рассказали, стоит ли "подложить свинью" знакомым на Новый год

Символ 2019 года по восточному гороскопу — свинья. Эксперты отмечают, что следует несколько раз подумать, стоит ли делать подарки в виде "хрюши", сообщает "РИА Новости".
В преддверии новогодних праздников ведущие российские эксперты по этикету рассказали, как они относятся к традиции дарить символ будущего года.
Как отметила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, ничего плохого в том, чтобы дарить символ года, нет, но только в том случае, если это не оскорбит чувства других людей.
"Я вам так скажу, раньше жили и не знали об этом обо всем, а теперь все через одного православные и в то же время с восточным гороскопом (знакомы). Граждане, либо трусы наденьте, либо крест снимите. С этим символом осторожнее, аккуратнее. Ничего плохого нет, задорная забавная свинка, дарите, ради бога, если вы знаете, что не оскорбите чувства других людей", — рассказала Николаева.
Она подчеркнула, что Россия — многоконфессиональная страна, поэтому важно понимать, "кому и что мы дарим, и понимать, какие подарки и где уместны".
Коллега Николаевой, эксперт по этикету Элеонора Басманова придерживается аналогичной точки зрения. "Не все люди так серьезно относятся к этим символам года. Это скорее молодежное увлечение, хотя среди взрослых тоже встречается. Я лично, как человек и специалист, отношусь к этому крайне скептически, потому что это совершенно бесполезные вещи, которые не находят своего практического применения в течение года, и, как правило, с ними расстаются безболезненно", — отметила Басманова.
Она подчеркнула, что мало кто в сознательном возрасте хотел бы получить такие безделушки: "Если вопрос касается символов года, спросить и задать такой вопрос взрослым людям (стоит ли дарить символ года — свинью), я думаю, что мало кто из них выразит желание получить в подарок или приложение в подарок в виде символа года".
Говоря о выборе новогодних подарков, эксперты отметили, что лучший подарок — тот, что сделан своими руками.
"Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками, но только если вы мастер этого — делайте, но если вы вчера научились и будете обклеивать рамку ракушками трясущимися руками и заляпаете все клеем, это будет характеризовать не очень хорошо того, кто дарит", — считает Николаева.
"Все, что возвращает нас к быту, а не к празднику, все это не делает праздник, это не рекомендуется дарить, или очень банальные вещи, типа галстуки, колготки, шампуни", — рассказала Басманова.
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