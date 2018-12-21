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Женщина-полицейский и ее мама спасли жителя Бийска, который едва не замерз насмерть рядом с автобусной остановкой.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Марина Шевлякова и ее мать Галина Шевлякова, работающая воспитателем в детском саду, оказались единственными, кто проявил участие к незнакомому мужчине, лежавшему на снегу рядом с остановкой.
Мужчина находился в критическом состоянии. 41-летнего горожанина с тяжелыми обморожениями обеих кистей, стоп и коленных суставов доставили в городскую больницу № 2. В итоге мужчину удалось спасти.
Родственники пострадавшего обратились к руководителям полиции и управления образования Бийска с просьбой поощрить сотрудниц, которые спасли жизнь человека.
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