Суббота, 22 Декабрь, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,01
€ 77,97
276862
Обь
46см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Звезда "Полицейского с Рублевки" из Барнаула про Бурунова, кино и Алтай

, ИА "Амител"
Интервью с актрисой Светланой Сухановой

Фото: ТНТ

Уже сейчас на ТНТ-PREMIER доступны все эпизоды четвертого сезона комедийного сериала "Полицейский с Рублевки", в котором барвихинские копы всем отделом ловили пироманьяка. 20 декабря во всероссийский прокат вышла полнометражная картина "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Только за первый день проката она собрала более 50 миллионов рублей. Одну из ключевых ролей в ленте сыграла Светлана Суханова, которая родилась в Барнауле.

Светлана, вы родились в Алтайском крае. Часто бываете на родине? Есть любимые места на Алтае?

Только родилась. Когда мне было 2 года, мы всей семьёй переехали в Ленинград, поэтому я ничего не помню. Потом уже, когда была постарше, мы ездили к бабушке, в деревеньку среди бескрайних просторов. Когда едешь по тем дорогам, среди полей, сразу в голове начинает звучать песня "Степь да степь кругом..." Только в 2011 году, когда на Алтае проходили съемки сериала "Пока цветёт папоротник", я вдруг ощутила, что "вернулась домой"! Первозданная природа, красивейшие озёра, реки, горы, прекрасные люди — это было потрясающе! Алтай — это сильное энергетическое место, и если вам надо "подзарядить батарейки", срочно поезжайте туда. Там сбываются заветные желания.

Легко ли было войти в роль жены Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки"? Как бы вы охарактеризовали свою героиню?

Войти в роль было легко, тем более в паре с таким партнером, как Сережа Бурунов. Он всегда двигатель сцены, за ним только и успеваешь подхватывать! Моя Наташа — покорная, добрая, доверчивая и местами наивная. Но самое главное — Володя для неё идеален во всем, она его безумно любит! И ради него может повернуть горы вспять. (Улыбается).

Опишите самый запоминающийся момент со съемок с Сергеем Буруновым. Случались ли какие-то непредсказуемые ситуации?

Самый для меня запоминающийся момент — это сцена в гей-театре. Это было так смешно! Я кололась на каждой фразе! А с какой серьезностью Сережа играл эту сцену!.. Я не могла сдержать смех. Пару дублей запорола. Вообще, играть с Серёжей — это всегда непредсказуемо, потому что он искрометный импровизатор. Для меня это огромная актерская радость. (Улыбается)

Вы получили образование гримера и преподавали грим в СпбГАТИ. Нравилась вам преподавательская деятельность? Никогда не хотели быть учителем?

О да, было такое. На тот момент это был интересный опыт. Но быть учителем… скорее нет, чем да! Мне самой ещё много чему стоит научиться! И в жизни, и в профессии.

В театре "Комедианты" вы дебютировали как режиссер, поставив спектакль "Карлссон", поделитесь своим впечатлением от этого опыта?

Это была полнейшая авантюра. Все делала по наитию, как подсказывало воображение. В результате получился добрый и душевный спектакль. Дети довольны, а это самая главная победа, значит, все правильно, значит, все не зря, потому что дети самый искренний зритель, их не обманешь! А этот опыт показал мне, что в творчестве не существует никаких границ! Любая твоя фантазия становится реальностью! И это самое крутое чувство!

Вам больше нравится играть драматические роли или комедийные?

И те, и другие! Каждая роль прекрасна по-своему. И каждая помогает открывать в себе все новые и новые грани.

Если бы вы родились в 2050 году, кого из современников хотели бы сыграть?

Аллу Борисовну Пугачеву! А если серьёзно — любого современника. Потому что каждый человек — это отдельная Вселенная!

Есть ли у вас время на увлечения, хобби?

Да, конечно! Люблю ходить в кино, гулять по улицам города и открывать для себя новые кофейни. (Улыбается)

Если бы вы не стали актрисой, в какой профессии могли бы себя представить?

Даже не знаю... я с самого детства знала, что буду актрисой, и шла к этой профессии осознанно!

Почему бы рекомендовали к просмотру новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" и полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"?

Рекомендую "Полицейского с Рублевки" — потому что это повод лишний раз улыбнуться. А улыбка, как говорится, продлевает жизнь!

Ощущается ли разница между работой над сериалом и съемками в фильме?

Нет, особой разницы не было в съемках. Команда одна и та же, все знакомые и родные люди.

Что вы себе представляете, когда слышите фразу "новогодний беспредел"?

"Новогодний беспредел" — это море шампанского, безудержное веселье с друзьями, танцы на столе, похищение ламы из зоопарка и неумелый запуск фейерверка... в квартире! Главное, чтобы было без жертв!

Будет ли ваша героиня участвовать в этом беспределе, или будет спасать своего мужа из переделок?

В "новогоднем беспределе" полицейских моя героиня участвовать не будет. Она, как хорошая хозяйка и любящая жена, будет занята подготовкой новогоднего стола и нарезкой оливье для любимого мужа. Но даже поход в магазин с Яковлевым обернётся для неё очередным приключением-происшествием.

Кому вы посоветуете этот фильм к просмотру? Чем он отличается от привычных новогодних комедий?

Советую посмотреть этот фильм всем, кто любит кино или просто хочет провести веселый вечер. В нем много юмора, экшена и позитива! Он обязательно подарит предновогоднее настроение. Это 100%!

Каким был самый оригинальный новогодний подарок, который вы когда-либо получали или сделали для кого-то?

Самый оригинальный подарок — это когда мои друзья пригласили мне Деда Мороза! Я читала ему стихи! А он подарил мне мешок с конфетами! Это было так трогательно!

Что бы вы пожелали землякам с Алтая в преддверии Нового 2019 года?

Желаю всем в наступающем новом году крепкого здоровья, успехов и оптимизма! Верьте в чудеса и никогда не унывайте!

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.12.2018 08:55
- гость -

Выглядит лет на 10 старше своих лет и, мягко говоря, не красавица. Ну что ж, такие актрисы тоже нужны. Бесит только манера каждого пятого в десятом ряду дешёвенького сериальчика величать "звездой".

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:41
Граждан перепишут с помощью интернета в 2020 году 0
08:21
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября 1
08:06
Звезда "Полицейского с Рублевки" из Барнаула про Бурунова, кино и Алтай 1
07:50
Шахматистка из Барнаула впервые выступит за Россию на чемпионате мира 0
07:34
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит: инфографика 0
07:19
Почему для нежилого помещения ОДН начисляется по коммерческому тарифу 1
07:03
Огромную усадьбу со спа-зоной и бассейном продают в Барнауле за 50 млн руб. 0
06:48
Анекдоты и поздравления от главных энергетиков Алтайского края 0
06:32
"Замки" Пенсионных фондов России 1
06:17
Лучше сидеть дома: снег, холод и ветер обещают в Алтайском крае 22 декабря 0
06:01
УПРДОР "Алтай" за 18 миллионов ищет тех, кто оценит ремонт Старого моста 0
05:58
Депутаты Верховной рады просят Порошенко объявить войну России 0
04:48
Следствие ужесточило статью обвинения для Кокорина и Мамаева 0
03:09
Ученые нашли планеты, богатые сапфирами и рубинами 0
02:06
Мобильная связь подорожает в России в январе 0
01:21
Минфин рассказал, как изменятся цены на спиртное 1
00:14
Ученые опровергли существование сингулярностей в черных дырах 0
23:51
Евросоюз продлил санкции в отношении России до 31 июля 2019 года 0
23:24
Ракету с военным спутником запустили с Байконура 0
23:03
Умер режиссер программы "Спокойной ночи, малыши!" 0
22:52
Двое жителей Бийска ответят за убийство мужчины после ссоры в баре 0
22:36
МИД РФ не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине 0
22:10
Житель Новоалтайска убил соседа сковородой по незначительному поводу 0
21:51
Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины 0
21:36
Россия выслала шведского дипломата 0
21:04
Самолет Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго 1
20:51
Медведев рассказал Путину, когда у нацпроектов начнется активная фаза 0
20:37
Роскосмос рассказал, когда Земля будет уничтожена 0
20:26
Предпенсионеры получат право на наследство без завещания 1
19:43
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за сосисок 0
19:27
Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке 0
19:08
Коротко о главном: опасные дороги Барнаула, ОРВИ и неосвоенные деньги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 декабря
18:52
СМИ рассказали, кого помиловал Путин в 2018 году 0
18:41
Новогодние чудеса начинаются с KIA 0
18:37
Бюджетников Владивостока собирают на еженедельные зарядки с Кожемяко 0
18:18
Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград 0
18:07
Как в сауне: барнаульцы жалуются, что их подвал неделю заливает кипятком 0
18:00
Пой и побеждай: праздничный проект "Допевайка" от НАШЕ Радио Барнаул 0
17:51
Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин анонсировал фильм о пожаре 5
17:34
Ремонт, расселение и мусор: через что прошел Алтайский край в 2018 году 0
17:23
МИД России прокомментировал праздник на Украине в честь Бандеры 0
17:15
Заболеваемость ОРВИ в Барнауле перешагнула за эпидемический порог 1
17:02
Центробанк отозвал лицензию у двух российских банков 0
16:50
Экс-главу управляющей компании в Барнауле судят за аферу на 43 млн рублей 3
16:46
Будет вкусно: где купить сладкие подарки и угощения к новогоднему столу 0
16:33
Женщина замерзла насмерть у дверей центра соцпомощи населению в Бурятии 0
16:30
В Барнауле открылись обновленные заправки сети "Газпромнефть" 0
16:22
Новогодний городок на пешеходной улице в Барнауле откроют 22 декабря 0
16:11
Ногой на шею и телефон в рот: экс-полисмена судят в Барнауле за жестокость 1
16:02
Кемеровская область официально станет Кузбассом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.