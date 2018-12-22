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Уже сейчас на ТНТ-PREMIER доступны все эпизоды четвертого сезона комедийного сериала "Полицейский с Рублевки", в котором барвихинские копы всем отделом ловили пироманьяка. 20 декабря во всероссийский прокат вышла полнометражная картина "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Только за первый день проката она собрала более 50 миллионов рублей. Одну из ключевых ролей в ленте сыграла Светлана Суханова, которая родилась в Барнауле.

Светлана, вы родились в Алтайском крае. Часто бываете на родине? Есть любимые места на Алтае?

Только родилась. Когда мне было 2 года, мы всей семьёй переехали в Ленинград, поэтому я ничего не помню. Потом уже, когда была постарше, мы ездили к бабушке, в деревеньку среди бескрайних просторов. Когда едешь по тем дорогам, среди полей, сразу в голове начинает звучать песня "Степь да степь кругом..." Только в 2011 году, когда на Алтае проходили съемки сериала "Пока цветёт папоротник", я вдруг ощутила, что "вернулась домой"! Первозданная природа, красивейшие озёра, реки, горы, прекрасные люди — это было потрясающе! Алтай — это сильное энергетическое место, и если вам надо "подзарядить батарейки", срочно поезжайте туда. Там сбываются заветные желания.

Легко ли было войти в роль жены Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки"? Как бы вы охарактеризовали свою героиню?

Войти в роль было легко, тем более в паре с таким партнером, как Сережа Бурунов. Он всегда двигатель сцены, за ним только и успеваешь подхватывать! Моя Наташа — покорная, добрая, доверчивая и местами наивная. Но самое главное — Володя для неё идеален во всем, она его безумно любит! И ради него может повернуть горы вспять. (Улыбается).

Опишите самый запоминающийся момент со съемок с Сергеем Буруновым. Случались ли какие-то непредсказуемые ситуации?

Самый для меня запоминающийся момент — это сцена в гей-театре. Это было так смешно! Я кололась на каждой фразе! А с какой серьезностью Сережа играл эту сцену!.. Я не могла сдержать смех. Пару дублей запорола. Вообще, играть с Серёжей — это всегда непредсказуемо, потому что он искрометный импровизатор. Для меня это огромная актерская радость. (Улыбается)

Вы получили образование гримера и преподавали грим в СпбГАТИ. Нравилась вам преподавательская деятельность? Никогда не хотели быть учителем?

О да, было такое. На тот момент это был интересный опыт. Но быть учителем… скорее нет, чем да! Мне самой ещё много чему стоит научиться! И в жизни, и в профессии.

В театре "Комедианты" вы дебютировали как режиссер, поставив спектакль "Карлссон", поделитесь своим впечатлением от этого опыта?

Это была полнейшая авантюра. Все делала по наитию, как подсказывало воображение. В результате получился добрый и душевный спектакль. Дети довольны, а это самая главная победа, значит, все правильно, значит, все не зря, потому что дети самый искренний зритель, их не обманешь! А этот опыт показал мне, что в творчестве не существует никаких границ! Любая твоя фантазия становится реальностью! И это самое крутое чувство!

Вам больше нравится играть драматические роли или комедийные?

И те, и другие! Каждая роль прекрасна по-своему. И каждая помогает открывать в себе все новые и новые грани.

Если бы вы родились в 2050 году, кого из современников хотели бы сыграть?

Аллу Борисовну Пугачеву! А если серьёзно — любого современника. Потому что каждый человек — это отдельная Вселенная!

Есть ли у вас время на увлечения, хобби?

Да, конечно! Люблю ходить в кино, гулять по улицам города и открывать для себя новые кофейни. (Улыбается)

Если бы вы не стали актрисой, в какой профессии могли бы себя представить?

Даже не знаю... я с самого детства знала, что буду актрисой, и шла к этой профессии осознанно!

Почему бы рекомендовали к просмотру новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" и полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"?

Рекомендую "Полицейского с Рублевки" — потому что это повод лишний раз улыбнуться. А улыбка, как говорится, продлевает жизнь!

Ощущается ли разница между работой над сериалом и съемками в фильме?

Нет, особой разницы не было в съемках. Команда одна и та же, все знакомые и родные люди.

Что вы себе представляете, когда слышите фразу "новогодний беспредел"?

"Новогодний беспредел" — это море шампанского, безудержное веселье с друзьями, танцы на столе, похищение ламы из зоопарка и неумелый запуск фейерверка... в квартире! Главное, чтобы было без жертв!

Будет ли ваша героиня участвовать в этом беспределе, или будет спасать своего мужа из переделок?

В "новогоднем беспределе" полицейских моя героиня участвовать не будет. Она, как хорошая хозяйка и любящая жена, будет занята подготовкой новогоднего стола и нарезкой оливье для любимого мужа. Но даже поход в магазин с Яковлевым обернётся для неё очередным приключением-происшествием.

Кому вы посоветуете этот фильм к просмотру? Чем он отличается от привычных новогодних комедий?

Советую посмотреть этот фильм всем, кто любит кино или просто хочет провести веселый вечер. В нем много юмора, экшена и позитива! Он обязательно подарит предновогоднее настроение. Это 100%!

Каким был самый оригинальный новогодний подарок, который вы когда-либо получали или сделали для кого-то?

Самый оригинальный подарок — это когда мои друзья пригласили мне Деда Мороза! Я читала ему стихи! А он подарил мне мешок с конфетами! Это было так трогательно!

Что бы вы пожелали землякам с Алтая в преддверии Нового 2019 года?

Желаю всем в наступающем новом году крепкого здоровья, успехов и оптимизма! Верьте в чудеса и никогда не унывайте!