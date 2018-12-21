Фото: tjournal.ru, из соцсетей
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря. На мероприятие были аккредитованы 1 702 журналиста, что больше, чем на любое другое общение журналистов с главой государства. Задать вопрос удалось не всем, но были и другие способы засветиться.
Комментарии
Из журналистов удалось попасть на это безобразие немногим! Остальные это массовка...
пЫня ответил на заранее одобренные вопросы журнализдов.
Слабо на вопросы Навального ответить?
митинг прям
Почему мне кажется, что девушки с рыбным плакатом опечатка в слове "щука"?