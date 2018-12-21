Работники СГК устранили условный порыв на теплосетях в Барнауле

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Во вторник, 18 декабря, улицу Новгородскую в районе дома 17а в Барнауле заполонили рабочие и аварийные автомобили теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании — Барнаульской теплосетевой компании. Но жители близлежащих домов продолжали заниматься своими повседневными делами, так как никаких порывов теплосетей не было. На этом участке работники отрабатывали алгоритм действий при возникновении повреждения на трубопроводе.

Тренировка в сложных условиях

По сценарию, на магистральном трубопроводе рядом с тепловой камерой возникло повреждение при температуре на улице в -25 градусов. Как рассказал главный инженер теплосетевого подразделения СГК Сергей Климов, теплосеть возле дома по улице Новгородской, 17а была уложена в 1976 году. Особенность этой тренировки в том, что она проходила не в чистом поле, а в реальных условиях, при непосредственной близости с газовыми сетями, электросетями, телефонными линиями, водопроводом и так далее. С аналогичными условиями энергетики столкнулись 8 декабря, когда в Барнауле произошло повреждение на улице Водопроводной.

Прежде чем приступить к работам, сотрудники БТСК провели согласование с владельцами всех инженерных сетей на этом участке, посмотрели, как они располагаются, чтобы не повредить их во время земляных работ.

"Наши приборы зафиксировали разницу показаний: по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 произошло резкое увеличение подпитки тепловой сети примерно на 150т/час. Мы известили начальников сетевых районов о том, что подпитка увеличилась. Незамедлительно мастерские участки сетевых районов вышли на осмотр. Помимо этого, мы даем информацию в единую диспетчерскую службу на случай звонков горожан", — рассказал Сергей Климов.

Главный инженер пояснил, что персоналом оперативно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме ведется мониторинг режимов работы тепловых сетей. Это дает возможность выявлять крупные повреждения — по разнице в показаниях приборов подпитки на источниках.

"По результатам обходов мы определили, что повреждение произошло на подающем трубопроводе в ТК 154 М-31. То есть обратный трубопровод у нас остался в работе. После этого мы приступаем к локализации места повреждения — отключению поврежденного участка, огораживаем место производства работ, производим вскрытие места повреждения, и приступаем непосредственно к его устранению", — пояснил действия сотрудников аварийной бригады собеседник.

Компании пришлось условно производить отключение потребителей этого района от подачи тепла и принять оперативные меры по "отработке порыва".

Такие учения проводятся регулярно, по графику — раз в месяц. После каждой тренировки проводится "разбор полётов". В ходе разбора в компании обязательно прислушиваются к мнению персонала, который непосредственно занят устранением повреждений.

Конечно, немалую роль в быстром и качественном устранении повреждений играет и спецтехника. Кстати, аварийные машины или МАВР (мобильная аварийно-ремонтная мастерская) были укомплектованы именно по просьбе эксплуатационного персонала.

"Эта машина комбинированная, в ней одновременно предусмотрены газорезательная установка, генератор, который необходим для организации освещения, инвертор для производства сварочных работ, вытяжной вентилятор, который необходим для вентиляции камер, каналов, потому что людям невозможно работать в тепловой камере, когда температура теплоносителя составляет 100 градусов, а также мотопомпа для откачки воды из каналов", — рассказал Климов.

Качество техники СГК оценил глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Присутствовал на смотре и генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын.

Они заглянули на склад материалов, где сейчас хранятся новые трубы, а также место, где хранятся поврежденные участки трубопроводов, которые привезли после недавних порывов на Водопроводной и Калинина. Градоначальник даже предложил открыть музей поврежденных труб с теплосетей. Как пошутили энергетики, хорошо бы, чтобы такие трубы были только в музее.

Степан Солженицын, в свою очередь, отметил, что готовность техники и персонала к устранению аварий на теплосетях — один из очень важных моментов в работе теплоэнергетиков.

"К сожалению, мы понимаем, что аварии и порывы на сетях — это сегодняшняя реальность. И поэтому самое главное, что можно и нужно делать сразу — это быть готовым. Сюда входит и готовность людей, и готовность техники", — подчеркнул он.

На службе у барнаульского теплосетевого подразделения СГК 76 единиц спецтехники. За последний год для Барнаула приобрели 13 единиц спецтранспорта. За три года — 30 единиц транспорта. За три года на эти цели направлено 80 млн рублей.

Вклад в будущее

Без сомнений, в СГК понимают, что решение этих проблем все-таки лежит глубже. По мнению Степана Солженицына, для того, чтобы ситуация на сетях изменилась в лучшую сторону, необходимо усилить инвестиционную программу, направив средства в перекладку и замену сетей.

"Главное, что можно сделать для того, чтобы фундаментально разрешить проблему порывов — это усиленная инвестиционная программа по перекладке, замене сетей. Для этого можно использовать сходный с ипотекой метод. Нужно будет установить долгосрочные правила, при которых инвестировать сможем сейчас, а возвращать средства постепенно. Конечно, за год мы не справимся, но реально понимая, где трубы самые старые, понимая, что магистральные трубы требуют большего внимания, потому что их роль в теплоснабжении важнее, работая вместе с городом, расставим приоритеты и каждый строительный сезон, межотопительный сезон будем перекладывать максимально возможное количество. За один год чуда не будет, наверное, и за два, но тем не менее динамику мы развернем в лучшую сторону", — сказал Степан Солженицын.

Гендиректор подчеркнул, что нужно вести совместную работу с городской администрацией и каждый межотопительный сезон максимально перекладывать теплосети и устранять поломки.

Отметим, что в 2019 году на реализацию планов по ремонтной и инвестиционной программам в Барнауле СГК направит заметно больше средств, чем в предыдущие годы.

По мнению Степана Солженицына, ежегодно в городе нужно менять порядка 4% тепловых сетей, и СГК будет стремиться к повышению темпов по их перекладке.

Сергей Дугин, в свою очередь, отметил, что в инвестиционной программе города обязательно будут предусматриваться те участки, которые наиболее подвержены повреждениям. Конечно, бывают и внештатные ситуации, но и они решаются оперативно совместно с СГК.

"Бывают внештатные ситуации, к примеру, такая произошла в районе ВРЗ в начале декабря. Мы провели с СГК совместное заседание, разобрали весь этап устранения неполадок, нашли недоработки, проработали вопрос по дополнительным средствам для обогрева населения. Мы сейчас находим решения и с населением будем работать и, может, даже оказывать помощь в части экстренного слива воды из отопления", — заключил сити-менеджер.