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Светофоры отключат на проспекте Строителей в Барнауле 21 декабря

, ИА "Амител"
Светофорные объекты не будут работать с 13:00 до 16:30

Фото: novosti-saratova.ru

Светофоры временно отключат в Барнауле на участке проспекта Строителей в пятницу, 21 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что это связано с проведением плановых ремонтных работ. В итоге с 13:00 до 16:30 будет осуществлено отключение светофорных объектов на проспекте Строителей в районе здания № 32 и на пересечении с переулком Ядринцева.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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