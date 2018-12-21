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Светофоры временно отключат в Барнауле на участке проспекта Строителей в пятницу, 21 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что это связано с проведением плановых ремонтных работ. В итоге с 13:00 до 16:30 будет осуществлено отключение светофорных объектов на проспекте Строителей в районе здания № 32 и на пересечении с переулком Ядринцева.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
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