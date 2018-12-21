В течение 2018 года компания организовала доступ к скоростному интернету для 11 тысяч домохозяйств Алтайского края. На 1 декабря интернетом "Ростелекома" на базе оптической технологии PON* обеспечено 420 тысяч алтайских семей.
Основной объем строительства волоконно-оптических линий связи в текущем году пришелся на новостройки Барнаула, Бийска, Новоалтайска. Компания охватила в этих городах 80 многоквартирных жилых домов и предоставила новоселам свыше 10 тысяч портов доступа в интернет. В пяти новостройках Барнаула "Ростелеком" произвел комплексную застройку телекоммуникаций на стадии возведения домов. Новоселам не придется вызывать инсталлятора и решать, как провести оптический кабель в помещении и где установить оборудование. В новой квартире уже организована PON-розетка с доступом к оптической линии связи. В этих домах компания предоставляет совокупно более тысячи интернет-портов.
"Ростелеком" организовал доступ к скоростному интернету для почти 600 домохозяйств в домах этажностью "2+" районных центров Благовещенка и Кулунда. В Кулунде доступ к услуге получили семьи военных в двух домах по проезду Мемориальный, а также жители нескольких трехэтажных домов по улице Механизаторской. В Благовещенке на оптику переведены десять жилых домов по улице Пушкина. В ноябре "Ростелеком" построил два километра оптических линий связи в райцентре Солтон и предоставил доступ к скоростному интернету 16 частным домам. На 1 декабря все домохозяйства подключились, выбрав пакет услуг "Интернет плюс Интерактивное ТВ".
"Ростелеком" продолжает проект по охвату услугами связи коттеджных поселков в пригороде Барнаула. В 2018 году компания построила волоконно-оптические линии связи в поселки Радужный и Октябрьский, жители которых подключаются на условиях софинансирования. В плане текущей эксплуатации и улучшения качества в поселке Бельмесево в пригороде краевой столицы "Ростелеком" построил 900 метров оптики и подключил всех желающих по улице Соколиной. В Барнауле организованы оптические каналы связи по улицам Третьякова и Приветная в районе Змеиногорского тракта.
"Мы вкладываем значительные средства в строительство оптических сетей и модернизацию каналов связи. Наша оптика заходит в большинство многоквартирных домов в городах и районных центрах края. "Ростелеком" активно идет в новостройки, поэтапно подключает по оптике коттеджные поселки. Отмечу, что для подключившихся по оптической технологии абонентов, независимо, сельский это или городской житель, будут доступны не только интернет, Интерактивное ТВ, но и услуга "Умный дом. Видеонаблюдение", повышающая безопасность и комфорт жилого помещения", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
СПРАВКА. Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа. "Ростелеком" МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.
Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".
ПАО "Ростелеком" – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ "Ростелекома" — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.
"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings** на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s*** на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.
*ПОН — прим.ред.
**Фитч Рэйтингс — прим.ред.
*** Стандарт Энд Поэрс — прим.ред.
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