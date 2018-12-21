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Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

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Называем победителя конкурса новогодних традиций от читателей Amic.ru

, ИА "Амител"
Победитель получит в подарок сказочную фотосессию

Фото: Mirmam.pro

Amic.ru подводит итоги читательского конкурса новогодних историй. Напомним, мы предложили читателям портала рассказать о своих новогодний традициях. Все истории мы опубликовали на сайте и предложили читателям выбрать, на их взгляд, самую интересную.

В результате победителем с большим отрывом голосов стала читательница Олеся, рассказавшая о семейной традиции наряжать живую елку во дворе дома. По ее словам эта традиция в семье переходит из поколения в поколение. За эту историю проголосовали 210 читателей. На втором месте история Елены о "правилах Нового года" (158 голосов). А на третьем — история Анны о традиции накануне Нового года лепить манты (89 голосов).  

Именно Олеся получит в подарок сказочную новогоднюю фотосъемку от строительной компании "Адалин-строй". Поздравляем победителя!

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем конкурса и голосовал за участников!

А мы публикуем историю победителя нашего конкурса:

"В нашей семье есть одна традиция, которая переходит из поколения в поколение. Мне о ней рассказывала еще моя прабабушка. А заключается она в том, что елку в моей семье обязательно наряжают живую прямо во дворе.В детстве в ход шли стеклянные елочные игрушки, цепи, которые мы сами клеили из цветной бумаги и вырезали снежинки из картона. И обязательно делали игрушки своими руками из разноцветных тряпочек.Сейчас мы украшаем елочку современными гирляндами, елочными шарами, мишурой и уже мои дети вешают на зеленую красавицу игрушки из "киндер-сюрпризов". Но неизменным остается то, что мы по прежнему всей семьей делаем и игрушки своими руками. Обязательно и присутствие на елки символа нового года.Особенно интересно рассматривать игрушки, которые дошли до нас из моего детства и детства мамы и даже бабушки. В новогоднюю ночь возле елки мы встречаем бой курантов и загадываем свои сокровенные желания. А дети ищут под елкой долгожданные подарки от Деда Мороза. Когда точно появилась эта традиция в нашей семье сложно сказать, но знаю точно, что раньше, чем на экраны вышел мультфильм "Зима в Простоквашино".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.12.2018 12:21
- гость -

Да уж, прабабушка наверняка старше, чем Каникулы в Простоквашино.

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21.12.2018 13:11
Мила

Амик, скажите, когда будет итоги по конкурсу Письмо деду Морозу?

0  0
21.12.2018 13:13
Мила

http://www.amic.ru/news/428414/

0  0
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