Плохая видимость и сильный ветер: на трассах Алтая сложные условия

Фото: Анна Жданова/vk.com/barneos22
Неблагоприятная погода осложнила обстановку на трассах Алтайского края, сообщают в социальных сетях очевидцы.
В частности, непростая обстановка сложилась на автодороге Барнаул — Рубцовск.
"Сильный боковой ветер, поземка. На отрезке дороги Алейск — Барнаул работает снегоуборочная техника, местами плохая видимость", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и осторожными за рулем.
Комментарии
Мне всегда интересно как водители едущие по такой дороге успевают делать фото и выкладывать все это в социальные сети с комментариями....... Призывая быть бдительными за рулем. Может с себя начнут?
Водитель во время движения ничего не фотографирует, это делает видеорегистратор.
И в соцсети выкладывает. До чего техника дошла.....
А ракурсы на фото разные. И не с регистратора.