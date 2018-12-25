Сопредседатель ОНФ, депутат Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко стала гостем программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле. Она назвала самые важные общественно-политические события года, а также рассказала, за что боролись и чего смогли добиться представители ОНФ в 2018 году. И призвала жителей региона активнее участвовать в работе общественников.
Речь шла о ремонте дорог и дворов многоквартирных домов, ликвидации незаконных свалок, защите леса, строительстве ФАПов, вопросах сохранения мужского здоровья, финансовой грамотности населения и другом. Также она ответила на претензии к ОНФ по поводу некомпетентности экспертов и высказала мнение, почему несмотря на многочисленные программы жизнь некоторых граждан не улучшается.
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Комментарии
А когда сама Ермоленко перестанет молчать?
"Хотите чтобы было как в Париже?"
Был на конференции ОНФ крайней. Настолько все заорганизовано и зарегламентировано - у чиновников совещания человечнее.