Фото: "КП на Алтае"
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак составила свой список самых привлекательных депутатов. На первое место она поставила члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутата от Алтайского края Александра Прокопьева. Рейтинг опубликован на ее канале Яндекс.Дзен.
По мнению Собчак, его улыбка ослепительна. Прокопьев мог бы стать известным актёром, но связал свою жизнь с политикой.
"Александр Прокопьев находится в прекрасной физической форме, не участвует в скандалах и является примерным семьянином", — отметила Собчак.
Александр Прокопьев — активный пользователь социальных сетей и выкладывает фотографии с отдыха, рыбалки, занятий спортом, что привлекает к нему повышенное внимание со стороны девушек. При этом сам господин Прокопьев женат и счастлив в браке.
"К физической культуре относится со всей серьезностью — подтверждает собственным примером, как и семейные ценности. Красавица-жена в Instagram мелькает с завидной регулярностью — видимо, чтобы озабоченные избирательницы не осаждали депутата сообщениями", — добавила Собчак.
Второе место в рейтинге занял Александр Якубовский. Телеведущая отмечает, что член Комитета по энергетике энергичен — занимается бегом. На нем всегда безупречно сидят костюмы, кроме того, Якубовский — постоянный клиент барбершопов.
Третье место принадлежит Виталию Пашину. Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам ведет соцсети со свойственной ему брутальностью — без единого фильтра, пишет Собчак. Она называет его мужчиной с характером, способным пойти против системы.
Комментарии
Любители барбершопов...
Конечно алтайские депутатку самые красивые - они проголосовали за повышения пенсионного возраста и повышения НДС на 2%
взамуж за прокопьева собралась?
Ну не может же девушка назвать этих - профессионалами, народными избранниками - поэтому характеристики из другого вида деятельности...
Надо бы девушке к окулисту обратиться...
А интимные стрижки она у них не проверяла? Мужики превращаются в гламурняшек - маникюр, педикюр, барбершоп...Тьфу, противно. Ну конечно же, а Ксюша - главный авторитет по мужской красоте. Сначала морально покалечила целое поколение российских девочек вбивая им в голову что если у тебя нет двухсот пар обуви, ты неполноценная. Теперь нужно мужиков превратить в педиков.
О, это самое главное, за что мы платим дармоедам зарплату. Чтоб красивый был