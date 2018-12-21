Фото: agonia-ru.com
Прокуратура Барнаула проверила, как содержатся городские дороги, тротуары и пешеходные переходы в зимний период, и выявила многочисленные нарушения.
Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проведенного вместе со специалистами ГИБДД обследования выявлены многочисленные недостатки. Речь идет о таких несоответствиях нормам, как снежный накат, колейность, наледь, формирование снежных валов.
Все это является нарушением требований ГОСТ Р 50597-2017.
"Ненадлежащее содержание дорог, тротуаров и пешеходных переходов препятствует обеспечению безопасности дорожного движения и создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества", — констатируют в прокуратуре.
Ввиду выявленных нарушений главе Барнаула Сергею Дугину внесено представление, которое, как отмечается, рассмотрено и удовлетворено.
В данный момент вопросы надлежащего содержания улично-дорожной сети краевой столицы в зимний период остаются на контроле надзорного ведомства.
Комментарии
Спасибо прокуратура... а то некоторые дороги почищены на 1,5 полосы. Теперь ждем результат.
Посмотрим как назначенный паренек будет исполнять представление, тогда кто-то деньги потеряет...
Я уже пострадал вернее моя машина, развернуло в колее попал на новый бампер, кому предяву кинуть?
к 1 Мая все дороги очистим от снега, обещаю ))
к 1 Мая все дороги очистим от снега, обещаю ￼)
Хорошо, Сергей Иванович, сразу после майских праздников проведем повторную проверку!