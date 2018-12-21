Лимит для процентов по микрозаймам установят в России

Предельный размер долговых процентов по микрозаймам будет в течение двух лет ограничен. Соответствующий закон 21 декабря планирует рассмотреть Совфед, пишет "Парламентская газета".
Клиентами МФО в России являются около 10 миллионов человек — это примерно 13% трудоспособного населения страны. При этом общий объем потребительских кредитов, выданных в МФО, составляет 148 миллиардов рублей, а в иных случаях процентные ставки по ним доходят до одной тысячи процентов годовых, а то и больше. Средняя сумма займа составила 13,9 тысячи рублей.
Сейчас действует правило, по которому долг по процентам не может превышать втрое сумму этого займа. Например, если гражданин занял у микрофинансовой организации 100 рублей, больше 400 рублей со всеми процентами и штрафами кредиторы требовать не могут. С 1 июля 2019 года коэффициент предлагается сделать двукратным, с 1 июля 2020 года — полуторным.
То есть при аналогичном займе долг не сможет превысить 250 рублей. Кроме того, инициатива ограничивает максимальную ежедневную процентную ставку по микрозаймам. С 1 июля 2019 года она составит 1%.
Также по потребительским кредитам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 10 тысяч рублей, запрещается начисление процентов, иных мер ответственности и платежей, за исключением неустойки в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей.
Как ранее рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "договор подобного кредита должен содержать запрет на увеличение его срока и суммы".
"Закон допускает уступку прав требования по договору потребительского кредита только юрлицам — профессиональным кредиторам и профессиональным коллекторским агентствам. При этом "черные кредиторы" не смогут взыскивать долги со своих заемщиков ни сами, ни через других лиц", — пояснил Аксаков, который является одним из авторов закона.
Комментарии
это что получается? какой то депутат в МФО до зарплаты занял десятку тыщ, потом забухал, забыл и с него пристава все 450 тыщ зряплаты сняли в погашение? ай молодцы!!! и депутат и МФО
Установите лимит на наворованное из бюжета!