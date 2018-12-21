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Депутат Морозов: санкции против России мобилизовали экономику страны

, ИА "Амител"
Кроме того, по его словам, Россия становится новым центром силы

Фото: tsargrad.tv

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который связал введение санкций против страны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.

Морозов отметил, что с введением ограничительных мер в России произошла мобилизация внутренней экономики, появился термин "импортозамещение", появилось больше мотивации у отечественного производителя.

Кроме того, по его словам, сейчас в мире появляются новые центры силы. "Россия является одним из них. С их появлением США теряют своё влияние, доминирование", — считает Морозов.

Ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что те, кто вводят санкции против России, не хотят считаться с новым мощным и сильным игроком, в качестве которого страна появилась на международной арене.

"Совсем недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается, есть, и надо с ней считаться", — отметил Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.12.2018 14:03
- гость -

они что там употребляют?

0  0
21.12.2018 14:06
- гость -

а отток капитала с каждым годом увеличивающийся в разы и достигший уже 41 млрд. баксов за 2018 г. это наверно показатель роста)))

0  0
21.12.2018 14:10
- гость -

эм... текст не читал... экономику какой страны??? Морду морозова они не мобилизировали?

0  0
21.12.2018 14:12
- гость -

Недоразумение на фото...

0  0
21.12.2018 14:16
- гость -

Похоже в ГД объявлен новый конкурс, "кто лучше лизнет основываясь на выступлении президента РФ".

0  0
21.12.2018 14:18
- гость -

Для кого вещает этот чебурашка? это же полный бред!

0  0
21.12.2018 14:36
- гость -

Ещё чуть-чуть, и скоро в рай!

0  0
21.12.2018 14:40
месный

да да, появился термин, ток немного другой - импортозапрещение!

А отечественный производитель благодаря тому, что из за импортозапрещения и отсутствия конкуренции с импортными продуктами стал гнать сплошной фальсификат.

А про центр силы, дааа.... кроме как мордор и не назвать то никак больше.

0  0
21.12.2018 14:43
Дюша Метёлкин

интересно - зализ засчитан?

0  0
21.12.2018 14:54
Борис


- гость -
они что там употребляют?
----------
Что, что, кокаин, вот их прет на глюки. Тут смотришь трезвым взглядом, что они хотят втюхать на рынке, это не двадцатый век, а что то древнее.

0  0
21.12.2018 14:57
- гость -

Борис14-54, а откуда такое знание результатов воздействия кокаина на головной мозг и действия? Балуетесь?

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21.12.2018 15:14
сергей

красивое и мужественное лицо

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