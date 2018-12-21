Минобороны рассказало об активности разведчиков у границ России

В течение одной недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ, сообщает RT со ссылкой на данные инфографики газеты Вооруженных сил России "Красная звезда".
Отмечается, что истребители из состава дежурных сил ПВО совершили шесть вылетов для недопущения нарушения государственной границы.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было. Ранее сообщалось, что самолет ВМС США провел разведку в районе Крыма.
Комментарии
Товарищ куратор обращаю Ваше внимание что далеко от границ с вражескими государствами (в глубоком тылу)
Присланный губер - хохол
Спикер назначенный - тоже хохол...