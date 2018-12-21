Фото: irkutsk.news
Несколько кладбищ в Ельцовском районе Алтайского края функционируют без необходимых документов, установила прокуратура в рамках проверки законодательства о погребении и похоронном деле.
Как уточняют в краевом надзорном ведомстве, речь идет о кладбищах на территории муниципального образования Пуштулимский сельсовет в селах Чистая Грива, Последниково, Бахта.
При этом правоустанавливающие документы и кадастровые планы на эти места для захоронений отсутствуют.
В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Пуштулимского сельсовета провести землеустроительные и кадастровые работы, осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых под общественными кладбищами, а также зарегистрировать на данные земельные участки право муниципальной собственности.
В данный момент это требование удовлетворено.
Комментарии
Что-то подсказывает, что скоро таких кладбищ будет все больше и больше...
Задрал этот чиновничий кадастр всех и том свете нет житья от него.