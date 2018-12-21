Женщина в Горно-Алтайске жестоко избила подругу металлической кружкой

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Конфликт между двумя ранее судимыми женщинами в Горно-Алтайске привел к возбуждению уголовного дела в отношении одной из них.
Как сообщили в республиканском МВД, данные об инциденте поступили от жителя региональной столицы. Когда полицейские приехали по указанному адресу, в доме горожанина находилась потерпевшая — ранее судимая 47-летняя жительница села Кызыл-Озек.
Она пояснила, что травмы получила в результате ссоры с бывшей подругой. Согласно предварительной информации, потерпевшая приехала в гости к пожилому горожанину. Через несколько часов к мужчине также пришла и ее бывшая подруга — ранее судимая 44-летняя жительница села Майма.
"В доме у горожанина между сельчанками произошла ссора, в результате которой жительница Маймы кулаками и металлической кружкой нанесла несколько ударов по голове и лицу потерпевшей. Осмотрев сельчанку, медики обнаружили у нее черепно-мозговую травму и перелом костей носа. В медицинском учреждении женщине была оказана необходимая помощь. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции", — говорится в сообщении.
Женщина призналась в содеянном и попыталась объяснить свой поступок неприязненным отношением к бывшей подруге.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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