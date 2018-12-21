Фото: Алексей Попов/vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают громадную сосульку, которая свисает с крыши дома по улице Чудненко.
Фотографии огромной глыбы льда опубликованы в сообществе barnaul 22.
"Нормальная такая сосуля", "Да тут лопатой достать можно", — отмечают горожане.
В связи с тем, что большие сосульки, свисающие с крыш домов, в нашем городе не редкость, жителям краевой столицы следует быть предельно осторожными.
Комментарии
и где фото?
о, прогрузилась
Там при режиме всегда они были. Чему удивились?