Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выходные в Алтайском крае пройдут в весьма непростых погодных условиях — в регионе ожидается сильный мороз, снег и достаточно сильный ветер.
По информации регионального Гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет -15....-20 градусов, местами до -23...-28 градусов. В отдельных районах снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
Ночью 23 декабря станет еще холоднее, температуры составят -20…-25 градусов, при прояснении до -31 градуса. Днем будет -12…-17 градусов. В северных и западных районах ожидается снег, на дорогах гололедица. Ветер юго- западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.
Ночные температуры с воскресенья на понедельник окажутся еще суровее. В крае будет -24…-29 градусов, а при прояснении столбики термометров опустятся до -35 градусов.
Новая неделя, как отмечают синоптики, начнется со снега в южных районах.
Днем 24 декабря будет -20...-25 градусов. Ветер сменится на северный.
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