Кемеровская область официально станет Кузбассом

Совет народных депутатов Кемеровской области в пятницу, 21 декабря, утвердил второе официальное название региона — Кузбасс, передает ТАСС.
За инициативу проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты. "Решение принимается единогласно", — заявил председатель парламента Вячеслав Петров.
Пока принятое решение не имеет юридической силы. Для его реализации нужны изменения в ст. 65 Конституции РФ, где перечисляются все российские регионы с указанием их официальных названий.
Поясняется, что названия "Кемеровская область" и "Кузбасс" будут иметь равнозначную юридическую силу. Власти заверили, что такие изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.
В октябре глава региона Сергей Цивилев официально объявил о намерении закрепить за областью новое название. Он рассказал, что Кузбасс как название региона появилось в 1842 году благодаря трудам исследователя Петра Щекочева, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна.
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