В Улан-Удэ пожилая женщина замерзла насмерть на пороге комплексного центра социального обслуживания "Доверие", сообщается на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В связи с трагедией начато служебное расследование. По предварительным данным, женщина ночью вышла на улицу покурить. "Для этого она воспользовалась не главным выходом, ведущим в специально отведенное место для курения, а лестницей запасного выхода, которая, по правилам пожарной безопасности, не закрывается", — говорится в сообщении ведомства.
Зайти обратно в помещение женщине не удалось. Причины не уточняются.
Отмечается, что сотрудники охранного агентства, дежурившие ночью, не осуществляли обход учреждения в соответствии с графиком, а также не осуществляли мониторинг камер видеонаблюдения.
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