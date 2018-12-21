Фото: golos.ua
Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в предстоящие выходные.
Напомним, что с 21 по 23 декабря в регионе ожидается морозная погода, снег, метель, на дорогах гололедица.
В этом контексте участников дорожного движения просят без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.
Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, следует обращаться по телефонам 112, 101.
Комментарии