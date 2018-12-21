Центробанк отозвал лицензию у двух российских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка и ростовского Донхлеббанка, сообщает РБК.
Регулятор заявил, что на балансе Донхлеббанка образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, банк в течение 2018 года нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
На 1 декабря организация по величине активов находилась на 298-м месте в банковской системе России.
За текущий год Банк России несколько раз фиксировал в организации недооценку кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. "Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала)", — отмечает регулятор.
Это потребовало принять меры по предупреждению банкротства, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков Донхлеббанка. В банке назначена временная администрация. Банк был зарегистрирован в 1993 году, является участником системы страхования вкладов.
Также Центробанк отозвал лицензию у Руссобанка (268-е место в системе). Организация также неоднократно нарушала требования по противодействию легализации преступных доходов и была вовлечена в сомнительные транзитные операции.
"Существенную часть <...> составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и с выводом денежных средств за рубеж", — отмечает ЦБ.
Регулятор признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке и заявил о повышенном репутационном риске в его работе.
Руссобанк является участником системы страхования вкладов. Согласно сайту кредитной организации, она была зарегистрирована в 1993 году под названием "Российский угольно-сырьевой совместный банк". Переименована в Руссобанк в 2014 году.
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