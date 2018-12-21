Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" супругу, троих детей и сестру, уехал из России, пишет Znak.com.
Востриков отправился в Таиланд и рассказал о намечающейся поездке в США. В своем Instagram он сообщил, что его пригласили в Голливуд для съемок фильма, посвященного трагедии в торговом центре.
Судя по публикациям на страницах Вострикова в соцсетях, ранее он посетил Владивосток, где подавал заявку на визу, потом отправился в Таиланд. В своем последнем обращении к подписчикам он говорит, что согласился на предложение поехать в США сниматься в фильме по событиям в "Зимней вишне". Какого жанра будет фильм, он не уточняет. При этом непонятно, всерьез ли говорит Востриков или иронизирует.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 15 человек, в числе которых сотрудники МЧС, инспекции Госстройнадзора, а также собственники, управляющие и технический персонал ТЦ. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ: халатность, растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве.
Комментарии
товарищ выглядит совсем не убитым горем...
Помню, как пропагандист с Первого канала клеймил пранкеров Лексуса и Вована и приговаривал:
" - Здесь не на что смотреть, погибли не 300, а всего лишь 60 человек!!! Расходитесь!!"
Он или псих или никто у него не погиб