Пятница, 21 Декабрь, 18:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,01
€ 77,97
291164
Обь
46см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

МИД России прокомментировал праздник на Украине в честь Бандеры

, ИА "Амител"
В ведомстве надеются, что следующее поколение украинских политиков будет более избирательно

Фото: vz.ru

В МИД России выразили сожаление, что западные страны, международные организации и правозащитные структуры не реагируют на сообщения о том, что Верховная рада провозгласила день рождения украинского националиста Степана Бандеры общегосударственным праздником, сообщается на сайте министерства.

"Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает С.Бандеру своим "героем", но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей", — говорится в сообщении.

В ведомстве надеются, что следующее поколение украинских политиков будет "более избирательно относиться к трактовке событий прошлого".

Ранее Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев на Украине в 2019 году. В список включен день рождения националиста Бандеры.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
18:41
Новогодние чудеса начинаются с KIA 0
18:37
Бюджетников Владивостока собирают на еженедельные зарядки с Кожемяко 0
18:18
Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград 0
18:07
Как в сауне: барнаульцы жалуются, что их подвал неделю заливает кипятком 0
18:00
Пой и побеждай: праздничный проект "Допевайка" от НАШЕ Радио Барнаул 0
17:51
Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин анонсировал фильм о пожаре 3
17:34
Ремонт, расселение и мусор: через что прошел Алтайский край в 2018 году 0
17:23
МИД России прокомментировал праздник на Украине в честь Бандеры 0
17:15
Заболеваемость ОРВИ в Барнауле перешагнула за эпидемический порог 1
17:02
Центробанк отозвал лицензию у двух российских банков 0
16:50
Экс-главу управляющей компании в Барнауле судят за аферу на 43 млн рублей 3
16:46
Будет вкусно: где купить сладкие подарки и угощения к новогоднему столу 0
16:33
Женщина замерзла насмерть у дверей центра соцпомощи населению в Бурятии 0
16:30
В Барнауле открылись обновленные заправки сети "Газпромнефть" 0
16:22
Новогодний городок на пешеходной улице в Барнауле откроют 22 декабря 0
16:11
Ногой на шею и телефон в рот: экс-полисмена судят в Барнауле за жестокость 1
16:02
Кемеровская область официально станет Кузбассом 0
15:49
Минобороны рассказало об активности разведчиков у границ России 1
15:32
Работники СГК устранили условный порыв на теплосетях в Барнауле 2
15:25
Дорога ложка к обеду: узнайте горячие даты отправок посылок в Барнаул 0
15:23
Водителей в Алтайском крае просят не покидать городов и сел из-за непогоды 0
15:11
Алтайский край окажется во власти снега и морозов до -35 градусов 0
15:03
МВД предлагает разрешить полицейским вскрывать машины 4
14:49
Два десятка телеканалов будут бесплатными по всей России 4
14:34
Лимит для процентов по микрозаймам установят в России 2
14:22
Женщина в Горно-Алтайске жестоко избила подругу металлической кружкой 0
14:13
"Мегасосулька" взволновала жителей Барнаула 3
14:02
Депутат Морозов: санкции против России мобилизовали экономику страны 15
13:51
Несколько кладбищ без документов обнаружили в Алтайском крае 2
13:40
Лучшие travel-фотографии года 0
13:33
Правительство внесло поправки к законопроекту об "умных счетчиках" 3
13:22
Деньги есть нельзя: общественник Грибков ответил на претензии лесоводов 6
13:14
Как начисляется новый норматив на ОДН за электроэнергию 2
13:01
Прокуратура проверила дороги Барнаула и сочла их опасными для горожан 16
13:00
"Ростелеком" предоставил скоростной интернет в 11 тысяч домохозяйств края 1
12:51
Каждая вторая российская компания готовит новогоднюю вечеринку в ресторане 0
12:34
Ксения Собчак назвала алтайского депутата самым красивым мужчиной в Госдуме 15
12:21
Плохая видимость и сильный ветер: на трассах Алтая сложные условия 3
12:12
Называем победителя конкурса новогодних традиций от читателей Amic.ru 4
12:02
Эксперты рассказали, стоит ли "подложить свинью" знакомым на Новый год 0
11:50
Светофоры отключат на проспекте Строителей в Барнауле 21 декабря 0
11:32
Первые беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в России 3
11:21
Путин-щука: с чем пришли журналисты на прямую линию с президентом 9
11:13
Уголовное дело могут возбудить после ДТП с участием автобуса в Барнауле 11
11:02
Украина перебрасывает армию к побережью Черного и Азовского морей 10
10:48
Женщина-полицейский и ее мать спасли замерзающего у остановки бийчанина 1
10:32
Население России сократится впервые за 10 лет из-за малого потока мигрантов 28
10:23
Что такое зимнее солнцестояние: инфографика 27
10:03
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 2
09:51
Финальный тур декабря: как попасть на новогоднее шоу "Мисс Granmulino" 0
09:33
Путину не близка философия вавилонского царя Хаммурапи 4
09:21
Стрельба и временное ограничение движения: в Барнауле пройдут учения 0
09:12
Плату за опасные развлечения могут увеличить для россиян 4
09:02
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 2
09:00
Нелегальные кредиторы: как с ними бороться и защитить себя 1
08:51
Полки в плацкартных вагонах планируют удлинить 9
08:42
Песков заявил о готовности взять ракеты США под прицел 16
08:26
Новая профессия появилась в России на рынке ценных бумаг 0
08:17
Между тираном и вождем народов: Сталин в фотографиях 26
08:06
Как похудеть к Новому году за одну неделю 2
07:50
Двушку с теплыми "жилыми" лоджиями продают у леса в Барнауле за 8 млн руб. 6
07:34
"Мне трудно одному": власти края обсудили неосвоение федеральных денег 7
07:19
Путепровод в Барнауле починят после наезда экскаватора 1
07:03
День зимнего солнцестояния: что можно и что нельзя делать в этот день 2
06:48
"Женщина глазами завораживает": Валерий Покорняк о "Мисс Granmulino" 9
06:32
Подарки, о которых мечтал каждый ребенок в 90-х 5
06:17
Холодно, снежно и ветрено: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 декабря 0
06:01
Рубки могут сократиться в два раза: власти о скандале с алтайским лесом 4
05:04
В сети появился трейлер новой части "Людей в черном" 2
04:04
Назван самый красивый гол группового этапа Лиги Чемпионов 0
03:07
Более трети проверенного в Шотландии элитного виски оказалось подделкой 4
02:03
Суд назначил бывшему саратовскому министру 8,5 лет колонии 0
01:06
В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете 1
00:14
Госдума отказалась проводить новогодний корпоратив 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.