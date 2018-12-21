МИД России прокомментировал праздник на Украине в честь Бандеры

В МИД России выразили сожаление, что западные страны, международные организации и правозащитные структуры не реагируют на сообщения о том, что Верховная рада провозгласила день рождения украинского националиста Степана Бандеры общегосударственным праздником, сообщается на сайте министерства.
"Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает С.Бандеру своим "героем", но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей", — говорится в сообщении.
В ведомстве надеются, что следующее поколение украинских политиков будет "более избирательно относиться к трактовке событий прошлого".
Ранее Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев на Украине в 2019 году. В список включен день рождения националиста Бандеры.
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