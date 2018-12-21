Сразу две автозаправочные станции "Газпромнефть" открылись в Барнауле после реконструкции: на ул. Попова, 5в и на Павловском тракте, 186.
Обновленные заправки оснащены передовым технологическим оборудованием, на них могут одновременно заправляться по шесть автомобилей. В наличии бензины АИ-92 и АИ-95, сезонное дизельное топливо "Дизель Опти", фирменное G-Drive 95, а также высокооктановое G-Drive 100, в этом месяце отмеченное наградой всероссийского конкурса качества "Сто лучших товаров России". Все топливо произведено на Омском нефтеперерабатывающем заводе и соответствует экологическому классу Евро-5.
Чтобы знакомство с новыми станциями стало еще приятнее и выгоднее, для всех клиентов до 10 января 2019 года действует акция "G-Drive 95 по цене АИ-95".
Расположенные на заправках кафе под брендом Drive Cafe предлагают посетителям свежую выпечку, сопутствующие товары и свежемолотый кофе. В приготовлении блюд кафе сети "Газпромнефть" выходит на качественно новый уровень, предлагая посетителям насладиться по-домашнему вкусной едой, выпечкой и напитками.
В каждом кафе сети АЗС "Газпромнефть" представлен широкий ассортимент товаров под брендом Drive Cafe. Действуют акции и специальные предложения. К оплате принимаются банковские карты, топливные карты "Газпромнефти", действует накопительная бонусная программа "Нам по пути".
С полным списком АЗС сети "Газпромнефть", работающих в Барнауле, можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении, где также можно проверить наличие нужных марок топлива и действующие цены и проложить удобный маршрут до АЗС.
Cправка. Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает более 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС "Газпромнефть" на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России. В Сибири сеть АЗС "Газпромнефть" представлена в 9 регионах: Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Хакасия.