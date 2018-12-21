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Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы будут судить в Барнауле по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному мужчине.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в сентябре этого года в один из магазинов краевой столицы был вызван наряд полиции. Причиной вызова стала кража.
В отношении лица, подозреваемого в краже, были применены наручники.
Далее, по версии следствия, события развивались так: "После того, как мужчина стал высказывать претензии по поводу его задержания, обвиняемый полицейский применил в отношении него физическую силу. Сотрудник наступил ногой на шею задержанного и с силой прижал ее к полу. Кроме того, после просьбы потерпевшего позвонить полицейский поместил мобильный телефон ему в рот, а затем и вовсе обмотал голову курткой".
Полицейского уволили из органов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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