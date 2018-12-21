Уже чувствуете приближение Нового Года? Магия праздника витает в воздухе!
Поэтому в это воскресенье, 23 декабря, в 12:00 Автоцентр "Реал" приглашает вас встретить Новый Год вместе с KIA.
В программе:
- занимательные конкурсы и викторины;
- детская анимация;
- очки виртуальной реальности;
- незабываемые фотозоны со щенками хаски;
- согревающий глинтвейн;
- тест-драйв новинок от KIA.
А также СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ, от которого вы вряд ли сможете отказаться - последние 52 автомобиля KIA по цене 2018 года. Среди приятных новогодних подарков для гостей праздника приготовлены сигнализация, зимняя резина и многое другое.
Официальный партнёр мероприятия ПАО СК "Росгосстрах".
Автоцентр "Реал" — официальный дилерский центр KIA:
г. Барнаул, Правобережный тракт, 29а
Телефон: +7 (3852) 200-555
Официальный сайт
Комментарии