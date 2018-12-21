"Коммерсант" рассказал подробности дел пятерых заключенных, которых накануне помиловал президент России Владимир Путин.
В 2018 году это первые указы президента о помиловании. Еще несколько лет назад число помилованных составляло несколько тысяч в год, недавно напоминал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. В 2017 году Путин помиловал четырех заключенных.
32-летний каскадер-мотогонщик Александр Артюх был осужден за убийство (статья 105 УК РФ) на 11 лет лишения свободы, семь лет из которых уже отсидел. Суд признал его виновным в том, что в уличной драке он ударил ножом одного из нетрезвых молодых людей, которые напали на его брата. В начале следствия Артюх свою вину не признавал. Газета обращает внимание, что через полгода заключенный мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. До ареста он являлся президентом мотоклуба XS-Motors, участвовал в соревнованиях в мотокроссе, гонках на снегоходах, имел черный пояс по карате. Как каскадер исполнял трюки в фильмах "Дневной дозор", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и других.
48-летний известный летчик Борис Небреев до ареста руководил крымским центром планерного спорта "Коктебель". Его признали виновным в авиакатастрофе с Cessna 336, в результате которой 4 ноября 2015 погибли четыре человека (начальник летной службы "Коктебеля" и трое пассажиров), и приговорили к четырем годам колонии-поселения. По версии следствия, Небреев незаконно устраивал полеты небольших самолетов. Мужчина полностью признал свою вину. Небреев является мастером парашютного спорта, совершил более четырех тысяч прыжков, во время одного из неудачных приземлений потерял ногу, впоследствии получил вторую группу инвалидности.
68-летний бывший офицер, герой-афганец Виктор Свободин был осужден на три года за то, что, двигаясь на скорости 90 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч, насмерть сбил мотоциклиста (часть третья статьи 264 УК РФ). Мужчина признал свою вину и компенсировал ущерб потерпевшей стороне. О досрочном освобождении ходатайствовали его соратники и власти Рязанской области, откуда военный родом.
39-летняя волонтер организации "Поверь в себя" Татьяна Стокласко была осуждена за ранение своего сожителя. Причем мужчина просил не лишать суд свою гражданскую жену свободы, учитывая, что у них есть двое совместных детей, один из которых тяжело болен. Указом президента со Стокласко снята судимость. На какой срок была осуждена женщина и по какой статье, газета не уточняет.
20-летний спортсмен-любитель Олег Тараненко был осужден на пять лет "из-за одного удара". Подробности издание не приводит. Сообщается, что мужчина "активно занимался спортом, входил в состав районной команды по мини-футболу" и отсидел три года.
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