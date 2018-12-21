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Экс-директор одной из управляющих компаний Барнаула предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате денежных средств, перечисляемых гражданами для ресурсоснабжающих организаций — по версии следствия, похищено было более 43 миллионов рублей.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, с 2012 по 2016 год директор УК, действуя совместно с учредителем данной организации, присваивала денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты ЖКУ ресурсоснабжающим организациям.
"При этом по подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года обвиняемой и учредителем управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей", — добавляют в СКР.
Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по региону. Женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. В этой связи уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Что касается учредителя управляющей компании, то расследование уголовного дела в отношении него продолжается.
Комментарии
У меня тоже есть новость. Недавно один мужик встретился с другим мужиком где-то и что-то сказал ему, тот обиделся и что-то с ним сделал. Расследование продолжается.
Этим занимался и директор УК Первая, будучи председателем отопительного кооператива КОПР. Но не сел, он же свидетелем по делу Савинцева младшего выступал.