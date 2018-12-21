В редакцию ИА "Амител" обратились жильцы дома по улице Интернациональной, 46. Люди утверждают, что в подвале дома произошла какая-то авария и уже почти неделю там заливает кипятком.
"Я живу на первом этаже. У меня пол уже весь влажный. В квартире душно и подвальные запахи. В управляющей компании утверждают, что авария произошла на сетях какой-то генерирующей компании и что они должны заниматься ремонтом. Но ничего не происходит", — сообщила в редакцию Юлия.
В управляющей компании "Возрождение", а именно эта компания обслуживает данный дом, корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что об аварии знают, но она уже ликвидирована: "Причина — в порыве на сетях БТСК. Бригада приезжала еще в среду (19 декабря — прим. редакции). Уже вчера никакой течи не было. Но жалобы от жителей продолжали поступать, и мы отправили на проверку своих сотрудников. Они подтвердили, что влажность есть, но никакой воды там уже нет. Так что сейчас уже должно быть все в порядке".
"Весь подъезд в пару. Вода продолжает течь", — не соглашается Юлия. Вместе с соседями она сходила перепроверить информацию от УК.
И буквально несколько минут назад в редакцию пришло еще одно обращение от жителей этого дома: "Добрый день, предайте, пожалуйста, огласке, что в нашем доме коммунальная авария пятый день. Прорвало теплосети, в подвале полно воды. Управляющая компания "Возрождение" отказывается от своей вины и утверждает, что в подвале воды нет, компания "Тепловые сети" — ведут ремонтные работы, но толку от них нет, воду из подвала никто не откачивает, в подъезде и квартирах сауна. Они же утверждают, что все хорошо".
Люди просят власти и ответственные службы обратить внимание на их проблему, тем более что в город пришли серьезные морозы.
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