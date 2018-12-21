Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке

Правительство дало отрицательный отзыв на разработанный Верховным судом законопроект, которым в российское право вводится понятие "уголовный проступок", пишут "Ведомости".
По задумке Верховного суда, уголовный проступок должен стать промежуточной категорией между административным и уголовным правонарушением. Признавать проступком предлагается преступления небольшой тяжести, за которые сейчас не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Дела об уголовных проступках по инициативе следствия могут прекращаться судом, а в качестве наказания предусматриваются общественные работы или штраф. В Верховном суде считают, что принятие проекта закона "позволит более справедливо классифицировать преступные деяния".
"Предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со статьей 52 Конституции РФ, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред", — говорится в отзыве за подписью руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, опубликованном в электронной базе законопроектов парламента.
В Белом доме также считают, что нововведение "повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников уголовно-исполнительной системы", а также может потребовать дополнительных расходов из бюджета.
Заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков отметил, что при наличии отрицательного отзыва правительства шансы на принятие закона невелики.
Источник в судейском сообществе считает, что противниками инициативы выступают правоохранительные ведомства. Они опасаются влияния проекта закона на статистику, так как "проще раскрывать и отчитываться за малозначительные преступления".
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