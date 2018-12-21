Росгвардия подаст в суд на РБК из-за сосисок

Росгвардия подаст в суд на агентство РБК ("РосБизнесКонсалтинг") из-за публикаций о поставках продуктов ведомству, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии России.
"Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации", — говорится в сообщении.
В качестве претензий указаны две публикации, в которых "допущен целый ряд грубых неточностей", а также предоставлена "информация в искаженном виде".
Жалобы коснулись материалов от 10 декабря ("Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ") и 13 декабря ("Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов"), которые посвящены поставкам продуктов для сотрудников ведомства.
"Обе публикации стали источником информации для многочисленных СМИ. В результате недостоверная и неполная информация легла в основу десятков таких же недостоверных и неполных публикаций в других изданиях", — говорится в сообщении ведомства.
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