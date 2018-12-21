Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что с 2019 года начнется самая активная фаза реализации национальных проектов, сообщается на сайте Кремля.
"Помимо 12 национальных проектов, чтобы подчеркнуть масштаб работы, скажу еще, что есть 67 федеральных (проектов), на которые, собственно, расслаиваются эти национальные проекты и под которые тоже есть соответствующие федеральные деньги, которые должны сопровождаться в значительной части случаев и региональным финансированием", — сказал Медведев.
По его словам, в 2019 году должна начаться самая активная фаза их реализации.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что стране необходим прорыв, в связи с чем и были разработаны национальные проекты. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что нацпроект "Здравоохранение" позволит спасти более 200 тыс. жизней за шесть лет. Она подчеркнула, что предстоит снизить смертность на 17%.
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