Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины

Наиболее удобным для России кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году является действующий глава государства Петр Порошенко, пишет "Лента.Ру".
С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Гордону выступил украинский олигарх Игорь Коломойский. Видео беседы доступно на YouTube (с 41:45).
Отвечая на вопрос, кого из всех возможных кандидатов в президенты Украины "финансирует Путин", Коломойский назвал имена Юрия Бойко и Виктора Медведчука. "Ну так, может, разбрасывается", — добавил он.
"Я думаю, что и Порошенко им не чужой человек. Я считаю, что для них Порошенко — это самый лучший вариант. Потому что, если будет Порошенко, конфликт никогда не закончится. А Путину невыгодно окончание войны на Донбассе", — объяснил Коломойский.
Он добавил, что завершение конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины приведет к вопросам по Крыму. "Зачем затевался Донбасс? Чтобы снять вопрос Крыма", — указал олигарх.
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